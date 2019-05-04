مستشار قانوني: عقد “الاوتوبارك” صحيح والتجار يلوحون بالتصعيد

أحمد التميمي

إربد- قال المستشار القانوني لغرفة تجارة إربد المحامي حاتم بني حمد، إن العقد المبرم ما بين بلدية إربد الكبرى واحد المستثمرين لتشغيل وإدارة المواقف على جوانب الطرق في مدينة إربد هو عقد قانوني ولا يحق لأي جهة الطعن بها أمام المحاكم لإلغائه.

وأكد بني حمد خلال اجتماع عقد في غرفة تجارة إربد أنه وبعد الاطلاع على بنود الاتفاقية تبين أن العقد صحيح ومنظم حسب الأصول ومصادق عليه من قبل وزارة البلديات، مؤكدا أنه لا يحق لأي طرف ثالث وهو متلقي الخدمة أن يعترض عليها كون البلدية هي صاحبة الصلاحية بإدراة أموال البلدية والاستثمار والإيجارة.

وأشار بني حمد إلى أنه بإمكان متلقي الخدمة عدم التعامل مع تلك المواقف المدفوعة مسبقا واللجوء للمواقف الخاصة، مشيراً إلى أن صاحب قرار إيقاف الاتفاقية هي البلدية أو المستثمر أو وزارة البلدية كجهة رقابية على أعمال البلديات.

وأضاف أنه في حال عدم التزام المستثمر ببنود العقد يحق للمتضرر اللجوء إلى البلدية صاحبة الاتفاقية أو المستثمر لتقديم الشكاوي بعدم الالتزام ببنود الاتفاقية لإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالالتزام ببنود الاتفاقية.

ويتدارس عدد من أصحاب المحال التجارية في إربد تقديم شكوى جماعية لھیئة النزاھة ومكافحة الفساد للتحقيق ببنود الاتفاقية ومراحلها القانونية وقيمة المبلغ المالي الزھید العائد للبلدية وقیمته 60 ألف لمدة 10 سنوات على أن تدفع على 4 دفعات سنوية للبلدية.

وأكدوا أن البلدیة قامت وحسب الاتفاقية بتأجير 19 شارعا لصالح المشروع، مؤكدین أن ھناك مخالفات كبیرة في التطبيق ولم یلتزم المستثمر ببنود الاتفاقية، مما تسبب بخسائر مادية كبيرة للتجار وتراجع الحركة التجارية ما نسبته 50%.

وكان رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس حسين بني هاني أكد في اجتماع سابق أن مشروع “الاوتوبارك” المواقف المدفوع مسبقا وجد لتوفير مواقف للمواطنين الذين يرتادون الوسط التجاري والشوارع الرئيسة في إربد، حيث تم تامين زهاء 1500 موقف من 6 شوارع رئيسية تم شمولها بالمرحلة الأولى بالمشروع.

وأكد بني هاني أن المشروع هدفه الحد من الاختناقات المرورية التي تشهدها شوارع إربد وهو مطلب شعبي وهو لا يحقق أي عوائد للبلدية، مشيراً إلى أن قيمة العطاء سنويا للبلدية 60 ألف دينار وهذا المبلغ متواضع ولا يتعدى رسوم محل تجاري كبير في مدينة إربد.

وبين أن المشروع قائم ولن يتم التراجع عنه باي ظرف من الظروف، مؤكداً ان هناك تصرفات فردية يمارسها بعض موظفي المشروع مع المواطنين ومتلقي الخدمة ستعمل البلدية وبالتعاون مع المستثمر على حلها في اقرب وقت ممكن.

وأشار إلى أنه العقد المبرم مع المستثمر مدته 10 سنوات وأن الغاء الاتفاقية سيكبد البلدية مبالغ مالية بالملايين، مؤكدا أن البلدية تتلقى شكاوي من المواطنين والتجار تعمل على حلها وقامت أخيراً باستحداث تطبيق خاص على الهواتف الذكية تتيح للمواطن ادخال البطاقة واخراجها دون الحاجة للتعامل مع الموظف، إضافة إلى أنه تم تخفيض ساعة الاصطفاف الأولى بناءا على شكاوي المواطنين.

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