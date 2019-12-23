مستشفى إربد التخصصي ينفي احتجاز جثث 3 أطفال ويحمل ذويهم المسؤولية

احمد التميمي

اربد- نفى مدير مستشفى اربد التخصصي الدكتور وصفي الرشدان احتجاز جثث أطفال حديثي الولادة في المستشفى بعد أن توفاهم الله .

وأشار الرشدان لـ “الغد” الى ان الجثث سلمت للأهل حوالي الساعة الثانية ظهر اليوم، مؤكدا ان حجز الجثث ليس من سياساتنا ولا ثقافتنا بل يتم الاحتفاظ بها لحين استلامها حسب الأصول من الأهل.

وقال الرشدان ان الوفاة حدثت بعد حمل غير مكتمل وبعد أن تمت محاولات الانقاذ من قبل الطاقم المتخصص بأحدث الاجهزة.

ولفت الى انه تمت معاملة الاهل بكل انسانية وتلبية طلباتهم من ضمنها ان تأجيل المحاسبة بل وعدوا بمنحهم خصم اضافي عند المحاسبة كمساعدة انسانية.

وقال الرشدان انه وعلى يومين متتاليين راجعنا ذوي الاطفال وأكدوا ان سنذهب و نعود لاستلام الجثث و اكمال المعاملة حسب الأصول الا انهم في اليوم الأول (يوم امس الأحد) لم يعودوا وفي صباح هذا اليوم (الاثنين) راجعونا واعطيوا التسهيلات المطلوبة منهم الا أننا تفاجأنا بذهاب المعنيين دون استلام الجثث.

واكد الرشدان اننا فوجئنا باتصال من متصرف احد الالوية في اربد وتم توضيح الموقف له وفوجئنا باتصال اخر من وزارة الصحة وتم توضيح الامر له.

واضاف ان الاتصالات استمرت في مختلف الجهات.

بدورة، قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر للغد ان الوزارة ستشكل لجنة تحقيق بايعاز من رئيس الوزراء للوقوف على تفاصيل الحادثة بعد شكوى من ذوي الاطفال المتوفيين باحتجازهم داخل المستشفى.

واكد جابر انه تم الايعاز لادارة المستشفى بتسليم جثث الاطفال لذويهم بعد ان زعم ذوي الاطفال احتجاز جثث طفلين وتسليم الثالث لعدم تسديدهم المبالغ المترتبة عليهم.