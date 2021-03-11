مستشفى إربد: 82 إصابة بكورونا بينهم 28 بالعناية الحثيثة

احمد التميمي

اربد – كشف مدير المستشفى الميداني في اربد الدكتور عماد أبو اليقين عن ارتفاع أعداد إصابات كورونا المتواجدين في المستشفى إلى 82 إصابة بينهم 28 إصابة في غرفة العناية الحثيثة.

وقال أبو اليقين أن رقم عدد الإصابات يوميا في ازدياد بسبب عدم التزام المواطنين بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، متوقعا بارتفاع الأعداد خلال الأيام المقبلة في ظل ذروة الموجه الثانية للفيروس.

وبلغت عدد إصابات فيروس كورونا في محافظة اربد، أمس، (733) ، منها (68) في الرمثا.

وأوضح أبو اليقين أن الإجراءات التقييده التي تم فرضتها الحكومة ستظهر نتائجها خلال أسبوعين والذي من شانها تقليل أعداد الإصابات، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية وضرورة عدم إقامة التجمعات التي زادت في الاوانة الأخيرة كالأفراح والأتراح.

ولفت إلى أن معظم إصابات كورونا في المستشفى أعمارهم تتجاوز الـ 60 عاما وتم نقل العدوى إليهم من ذويهم بسبب عدم التزام بالاشتراطات الصحية.

وأضاف أن هناك عدم التزام من قبل المصابين المهجورين منزليا، الأمر الذي يتطلب تشديد إجراءات الرقابة عليهم واتخاذ اشد العقوبات بحقهم وخصوصا وأنهم يساهمون في نشر العدوى للآخرين.

وقال أن المستشفى يستقبل إصابات كورونا من جميع محافظات إقليم الشمال، مؤكدا وجود بعض الحالات في بعض المستشفيات الحكومية في إقليم الشمال ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي حالتهم الصحية لا تسمح بنقلهم إلى المستشفى الميداني.

يشار إلى أن عدد الأسرة في مستشفى اربد الميداني 300 سرير ، فيما بلغ عدد أسرة غرف العناية الحثيثة 48 سرير.

[email protected]