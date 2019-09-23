مستشفى الأردن يحتضن إحدى الفعاليات العلمية الهامة لمؤتمر جمعية الجراحين الأمريكين

على هامش فعاليات المؤتمر الجراحي الأردني الرابع لجمعية الجراحين الأمريكين فرع الأردن الذي يعقد في عمان هذا الأسبوع، استضاف مستشفى الأردن احدى أهم فعاليات العلمية والطبية وهي الدورة الشاملة لمراجعة الجراحة في مستشفى الأردن بحضور عدد كبير من الأطباء الأردنين والعرب وأعضاء من جمعية الجراحين الأمريكين.

وافتتح الأستاذ الدكتور عبدالله البشير مدير عام مستشفى الأردن فعاليات الدورة مؤكداً أهمية التواصل العلمي والطبي الذي تترجمه هذه الفعالية ما ينعكس بشكل كبير على معرفة وخبرة الأطباء وتبادل المعارف والخبرات بين الأطباء العرب والأمريكين والأردنين.

وأشار الدكتور البشير وهو عضو جمعية الجراحين الأمريكين و(حاكم) الكلية – فرع الأردن، أن مستشفى الأردن يطلق فضاءات بلا حدود لدعم التعليم الطبي المستمر والتواصل العلمي وتبادل الخبرات والأستفادة من الأمكانات الطبية في الولايات المتحدة لصالح الأطباء الأردنيين والعرب، مشيراً إلى الخبرات المتميزة والكبيرة على مستوى العالم التي تضطلع بها جمعية الجراحين الأمريكين عن مستوى الأطباء الجراحين العالمين المعروفين والخبرات العميقة في هذا المجال.

وقام عدد من الأطباء الاختصاصين بتقديم محاضراتهم العلمية والطبية في مجالات جراحية عربية، وكان اللافت في هذه الدورة ورشة العمل الحضور الكبير من أطباء من الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والجراحين الأردنيين.