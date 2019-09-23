“مستشفى الأردن” يحتضن فعالية ضمن مؤتمر “الجراحين الأميركيين”



عمان- على هامش فعاليات المؤتمر الجراحي الأردني الرابع لجمعية الجراحين الأميركيين فرع الأردن الذي يعقد في عمان هذا الأسبوع، استضاف مستشفى الأردن إحدى أهم الفعاليات العلمية والطبية، وهي الدورة الشاملة لمراجعة الجراحة في مستشفى الأردن بحضور عدد كبير من الأطباء الأردنين والعرب وأعضاء من جمعية الجراحين الأميركيين.

وافتتح الأستاذ الدكتور عبدالله البشير مدير عام مستشفى الأردن فعاليات الدورة، مؤكداً أهمية التواصل العلمي والطبي الذي تترجمه هذه الفعالية، ما ينعكس بشكل كبير على معرفة وخبرة الأطباء وتبادل المعارف والخبرات بين الأطباء العرب والأميركيين والأردنيين.

وأوضح الدكتور البشير وهو عضو جمعية الجراحين الأميركيين و(حاكم) الكلية- فرع الأردن، أن مستشفى الأردن يطلق فضاءات بلا حدود لدعم التعليم الطبي المستمر والتواصل العلمي وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات الطبية في الولايات المتحدة لصالح الأطباء الأردنيين والعرب، مشيراً إلى الخبرات المتميزة والكبيرة على مستوى العالم التي تضطلع بها جمعية الجراحين الأميركيين عن مستوى الأطباء الجراحين العالميين المعروفين والخبرات العميقة في هذا المجال.

وقام عدد من الأطباء الاختصاصيين بتقديم محاضراتهم العلمية والطبية في مجالات جراحية عربية، وكان اللافت في هذه الدورة الحضور الكبير من أطباء من الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية والجراحين الأردنيين.