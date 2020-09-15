“مستشفى الأردن” يضع إمكاناته البشرية بتصرف “الصحة”

عمان- أكد الدكتور عبد الله البشير، أن إدارة المستشفى وضعت الإمكانات البشرية والعلمية والتقنية كافة بتصرف وزارة الصحة وأجهزة الدولة المعنية بملف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذه الخطوة تنطلق من سياسة المستشفى القائمة على مواكبة الظرف الراهن والجهود الوطنية المبذولة وروح المواطنة التي تتسق ومبادرات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في تكاتف كل الجهود على مستوى الدولة لإنجاح هذه الجهود.

وأشار الدكتور عبدالله البشير مدير عام مستشفى الأردن الى أن المستشفى يواصل رفع مستوى جاهزيته الى المستويات القصوى بشكل دائم للتعامل مع أي تطورات متعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا، مشدداً على أن المستشفى لم يصل لمرحلة استقبال مرضى كورونا بعد.

ولفت البشير الى أن المستشفى وفر فرقاً كاملة من الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة، إضافة الى جاهزية الغرف والأجهزة الطبية وأجهزة الأكسجين للتنفس الاصطناعي، إضافة الى متطلبات التعامل كافة مع الحالات الطارئة.

وبالإشارة الى الأنباء التي تحدثت عن استقبال بعض المستشفيات الخاصة لمرضى مصابين بفيروس كورونا، شدد الدكتور عبد الله البشير على “أن استقبال مرضى كورونا منوط بقرار جماعي يشمل المستشفيات الخاصة كافة، ونحن في مستشفى الأردن لم نستقبل ولم نصل بعد الى مرحلة استقبال مرضى كورونا”.

وبدأ مستشفى الأردن، وفي إطار تنفيذ سياسات وإجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس، بتطبيق إجراءات وقائية دقيقة تهدف الى حماية المرضى والمراجعين والزوار والكوادر الطبية والتمريضية والعاملين كافة.