مستشفى الأردن يضع امكاناته بتصرف “الصحة” وأجهزة الدولة

عمان – أكد مدير عام مستشفى الأردن الدكتور عبدالله البشير ان المستشفى رفع مستوى جاهزيته الى المستويات القصوى للتعامل مع اية تطورات متعلقة بجهود مكافحة فيروس كورونا المستجد ، حيث وفر عدة فرق كاملة من الكوادر الطبية والتمريضية للتعامل مع أي تطورات مفاجئة لافتا ان المستشفى وفر الغرف والأجهزة الطبية واجهزة الاوكسجين للتنفس الاصطناعي اضافة الى كافة متطلبات التعامل مع الحالات الطارئة .

وأكد البشير ان إدارة المستشفى وضعت جميع هذه الإمكانات البشرية والعلمية والتقنية بتصرف وزارة الصحة واجهزة الدولة المعنية بملف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد لافتا ان هذه الخطوة تنطلق من سياسة المستشفى القائمة على مواكبة الظرف الراهن والجهود الوطنية المبذولة وروح المواطنة التي تتسق ومبادرات وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تكاتف كل الجهود على مستوى الدولة لانجاح هذه الجهود.-(بترا)