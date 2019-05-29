مستشفى الأميرة بسمة: انتظار ساعات للحصول على الأدوية – فيديو

أحمد التميمي

اربد – يضطر مرضى وكبار سن للانتظار لساعات، وقوفا أمام صيدليات عيادات الأميرة بسمة التعليمي في إربد للحصول على الأدوية والعلاجات، في مكان يفتقر لمقاعد الجلوس والمكيفات.

وليس الحال أفضل بكثير في صيدليات الأقسام الأخرى، وخصوصا في أقسام العظام والباطنية، حيث يضطر العديد من المرضى للانتظار نصف ساعة، لحين تمكنه من الحصول على الأدوية.

وتؤكد العديد من السيدات اللواتي التقتهن “الغد” وهن من كبار السن، أن معاناتهن مستمرة في حصولهن على الأدوية، حيث يضطررن للانتظار أكثر من ساعة ونصف الساعة، لحين الحصول على العلاج، بالرغم من أن المستشفى استخدم نظام الدور والمناداة بواسطة السماعات على المرضى.

وتشير الستينية فاطمة، أنها اضطرت إلى القدوم مبكرا إلى المستشفى من اجل الحصول على الأدوية مبكرا من الصيدلية، لتتفاجأ بوجود أعداد كبيرة من المراجعين ينتظرون على الدور، مشيرة إلى أنها اضطرت للانتظار أكثر من ساعة ونصف لحين وصول الدور إليها.

وأكدت أنها تضطر نهاية كل شهر لمراجعة العيادات الخارجية للحصول على الأدوية المزمنة كالسكري والضغط وغيرها، الأمر الذي يتطلب من إدارة المستشفى ايجاد آلية أخرى لتسليم الأدوية للمرضى.

واشتكى علي سلامة من نقص المقاعد المخصصة للجلوس أمام الصيدلية الرئيسية، مما يضطر العديد من المرضى للانتظار واقفا لحين المناداة عليه بواسطة السماعات الخارجية بعد تسليم الوصفات للصيدلية.

وأكد أن القاعات المخصصة لجلوس المراجعين، وهم في الغالب من كبار السنة غير مهيأه لاستقبال هذا العدد من المراجعين، إضافة إلى افتقارها إلى المكيفات للتخفيف من وطأة الحرارة المرتفعة فيها، حيث يضطر المريض للانتظار أكثر من ساعة لحين وصول الدور إليه.

بدوره، أقر مدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين، بوجود مشكلة في عملية صرف الأدوية خلال اليومين الماضيين، نظرا لعدم انتظام وصول بعض الأدوية في موعدها، واضطرار المراجعين للعودة دفعة واحدة لاستلام علاجاتهم حين تتوفر، مما احدث إرباكا وازدحاما أمام الصيدليات، وخصوصا الصيدلية الرئيسية.

وأكد بني ياسين، انه ولمواجهة الاكتظاظ اضطر الموظفون لتمديد دوامهم لأكثر من ساعة، لحين تسليم جميع المراجعين لأدويتهم، وخصوصا وأن المراجعين لتلك الصيدلية هم من كبار السن.

وأشار إلى أن المستشفى تمكن خلال الفترة الماضية من تخفيض وقت انتظار المراجع أمام الصيدلية من ساعتين إلى ساعة وربع، بعد أن تم رفد العيادات بموظفين إضافيين وزيادة عدد المحاسبين وغيرها من الإجراءات.

وبين بني ياسين، أن إدارة المستشفى تعتزم حاليا تخصيص أماكن إضافية، لإنشاء صيدلية للعيون والباطني لتخفيف الاكتظاظ على الصيدلية الرئيسية، مشيرا الى انه تم المباشرة بإفراغ إحدى الغرف القريبة وستباشر عملها بعد عطلة العيد.

ولفت إلى أن الصيدلية الرئيسية تصرف يوميا ما يزيد على 1500 وصفة طبية، وبالتالي من الطبيعي حدوث اكتظاظ وعدم كفاية المقاعد المخصصة، وخصوصا وان المرضى يراجعون الصيدليات دفعة واحدة وليس على طول أوقات الدوام الرسمي.

وفيما يتعلق بالاكتظاظ أمام صيدلية العظام، أكد بني ياسين أن ضيق المكان وعدم وجود مساحة كافية يحول دون استحداث أماكن إضافية بانتظار موافقة مجلس المحافظة على بناء طابق إضافي لحل مشكلة الاكتظاظ في بعض الأقسام بالرغم من المستشفى خاطب أكثر من مرة من اجل بناء طابق إضافي إلا انه ولغاية الآن لا يوجد شيء على ارض الواقع.

وأشار إلى أن قسم العظام والجراحة العامة والمسالك يراجعه يوميا 250 مريضا، فيما يراجع العيادات زهاء 2200 مراجع يوميا وبالتالي من الطبيعي وجود اكتظاظ بالمراجعين نظرا للأعداد المتزايدة يوما بعد يوم التي تراجع العيادات.

وأكد بني ياسين أن جميع الأدوية في المستشفى متوفرة ولا يوجد هناك أي نقص وخصوصا الأدوية المزمنة وفي حال عدم توفر الدواء الأصلي يتم توفير البديل عنه.

ولفت بني ياسين إلى أن المستشفى تمكن خلال الأشهر الماضية من تخفيض مدة انتظار المريض أثناء مراجعته للعيادات من 45 إلى 36 دقيقة بعد أن تم زيادة أعداد المحاسبين والصيدليين والأطباء والممرضين وغيرها من الإجراءات.