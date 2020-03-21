مستشفى الأميرة رحمة يواصل العمل ويستقبل 18 حالة مرضية

أحمد التميمي

إربد- تعامل مستشفى الأميرة رحمة للأطفال في إربد في أول يوم منع تجول، تنفيذا لقرار قانون الدفاع رقم ٢ مع 18 حالة مرضية، وفقا لمدير مدير المستشفى الدكتور طه التميمي.

وقال التميمي أن كوادر الدفاع المدني قامت بنقل الحالات للمستشفى وهم يعانون من ارتفاع درجات الحرارة وسعال ورشح تم ادخال حالتين تم تحويلهما من مستشفى ابو عبيدة في الاغوار الشمالية.

ولفت الى ان هناك 7 اطباء مقيمين مناوبين في المستشفى واستشارين ويجرى في المستشفى عمليات جراحية، اضافة الى وجود قسم للاشعة وصيدلية مناوبة.

ولفت الى ان المستشفى يعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين، داعيا المواطنين ابلاغ الدفاع المدني عن اي حالة طارئه.