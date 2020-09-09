مستشفى الاستقلال .. قوة استثمارية ضاربة في القطاع الطبي والسياحة العلاجية

عمان – خاص قدمت شركة البلاد للخدمات الطبية عبر ذراعها الاستثماري والطبي مستشفى الاستقلال نموذجا حقيقا للاستثمار الوطني ودفع العجلة الاقتصادية في الاردن من خلال تطوير مستشفى الاستقلال ورفده بأفضل الاجهزة الطبية والنوعية على مستوى العالم . وتأتي استثمارات الشركة التي تتجاوز قيمتها السوقية ٥٠ مليون دينار لتضع خارطة طريق نحو التميز في عالم الطب وكيفية الوصول لافضل المستويات في مختلف المجالات الطبية وديمومة التطوير فيه . ويعتبر مستشفى الاستقلال من افضل واكبر المستشفيات على مستوى الاردن حيث تبلغ طاقته الاستيعابية بقدرة ٢٨٠ سرير جميعها تحتوي على الراحة والامان . اضافة الى ضمه افضل الاستشاريين على مستوى الوطن وفي كافة الاختصاصات بالمجالات الطبية المختلفة ، الامر الذي يبقيه في واجهة المستشفيات للسياحة العلاجية واستقطاب المرضى من مختلف الدول . كما يحتوي المستشفى على افضل الاجهزة الطبية النوعية والتي تعتبر الاحدث على مستوى العالم ، اضافة الى قدرته على اجراء ادق العمليات الجراحية المعقدة وبمختلف المجالات بأحدث التقنيات المتبعة. و قد أقام المستشفى عدة تعاقدات جديدة من شأنها احداث نقلة نوعية اضافية في المسيرة الاقتصادية للمستشفى. والجدير بالذكر ان مستشفى الاستقلال حاصل على العديد من الشهادات والجوائز التقديرية على مستوى الوطن والعالم .