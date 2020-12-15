مستشفى الاستقلال يحصد شهادة عالمية من الاتحاد الدولي للمستشفيات تكريما لجهوده النوعية

حصد مستشفى الاستقلال شهادة فخر و اعتزاز عالمي من الاتحاد الدولي للمستشفيات تكريما لجهوده النوعية و الاستباقية المتميزة في مواجهة جائحة الكورونا (شهادة الاستجابة الاستباقية بما يفوق نداء الواجب في التعامل مع جائحة الكورونا).

و منذ بداية جائحة الكورونا كانت سياسة المستشفى تعتمد على رفع الجاهزية لمواجهة هذه الجائحة من باب المسؤولية الوطنية ، حيث بدأ المستشفى بالتحضير للتعامل مع المصابين بالكورونا وتم وضع الخطط والبروتوكولات التي تتماشى مع تعليمات منظمة الصحة العالمية و لحماية المرضى الاخرين ضمن أعلى درجات البرتوكول الصحي.

و من مبدأ شعار المستشفى المنطوي على التحدي والتميز في تقديم الخدمات للمرضى دون تعريض المراجعين والمرضى الاخرين وحتى الموظفين للعدوى، فقد شارك المستشفى في برنامج الاستجابة واتخاذ الإجراءات التنظيمية وبشكل استباقي لمواجهة الجائحة وحقق جميع متطلبات البرنامج بنجاح و تميز و بناء عليه تم التكريم .

و بهذه المناسبة، يثمن مدير عام شركة البلاد للخدمات الطبية/ مستشفى الاستقلال جهود الكوادر الفنية و الادارية التي كان لها الاثر المباشر في الحصول على هذه الشهادة

.. حفظ الله الوطن من شر هذا الوباء