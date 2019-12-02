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“مستشفى الاستقلال” يطلق حملة للتبرع بالدم لصالح “بنك الدم الوطني”

منذ 15 دقيقة

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عمان- نظم مستشفى الاستقلال صباح أمس، حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم الوطني.
وقال مدير عام مستشفى الاستقلال، أحمد الأحمد “إن مستشفى الاستقلال أخذ على عاتقه أن يكون شريكا ومكملا للقطاع الطبي العام انطلاقا من مسؤوليته تجاه الوطن والمواطن ولبنة أساسية في القطاع الخاص يقدم الخدمات الطبية لأبناء الوطن وفق رسالة هادفة، تسجل وتضاف الى إنجازات مستشفى الاستقلال”.
ودعا الأحمد المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والتبرع بالدم في المستشفى ضمن الأوقات المحددة من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا.
ويضم المستشفى 280 سريرا متعددة التخصصات مجهزة بالكامل لتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية مرتكزة على أفضل معايير الجودة محلياً وعالمياً.

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