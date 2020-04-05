مستشفى البادية الشمالية يدعو لعدم مراجعته إلا للحالات الطارئة

البادية الشمالية الشرقية – دعا مدير مستشفى البادية الشمالية الحكومي الدكتور عبدالله شامخ المواطنين في اللواء لعدم مراجعة المستشفى إلا للحالات الطارئة حتى يتمكن من تقديم خدماته الطبية والعلاجية لمحتاجيها.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ان اغلب الحالات التي يتم نقلها للمستشفى بواسطة آليات الدفاع المدني لا تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى، بل تتطلب المكوث في المنزل نظرا لبساطتها وعدم حاجتها إلى المراجعة.

ولفت إلى أن هذا الوضع يسبب ارباكا واجهادا لكوادر المستشفى وطواقم وسائقي مركبات الدفاع المدني التي تعمل ليلا ونهارا لتقديم الخدمة الطبية المثلى لطالبيها من الحالات الطارئة. وأكد توفر العلاجات كافة لطالبيها في اللواء بما فيها علاجات الامراض المزمنة، مشيرا إلى العمل على جلب طلبية علاجات جديدة للحيلولة دون حدوث نقص فيها، وضمان تواجدها في المستشفى بشكل دائم.