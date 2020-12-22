مستشفى البشير سيوقف استقبال إصابات كورونا

عمان– أكد مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات، أن المستشفى سيوقف استقبال إصابات كورونا؛ وذلك بعد إنشاء مستشفيات ميدانية لتلك الغاية.

وأضاف زريقات، في حديثه لـ”هلا أخبار”، أن المستشفى يعالج في الوقت الحالي، 54 مريضا بالفيروس منهم 24 في العناية الحثيثة، مشيرا إلى أن انخفاض إصابات فيروس كورونا إدى إلى تقليل حالات الادخال للمستشفى.

وشدد على أن القرار الجديد يأتي في إطار التركيز على توفير خدمات للمرضى في العيادات والمراجعات كما كانت قبل الجائحة لا سيما أن الوضع الوبائي في الأردن بانخفاض مستمر.

ودعا المواطنين إلى ضرورة الاستمرار بالالتزام بمعايير الصحة والسلامة العامة كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح الأحد الماضي، مستشفى عمان الميداني التابع لوزارة الصحة والمخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.

واطلع جلالته على أقسام وتجهيزات المستشفى، الذي أنشئ خلال 30 يوماً داخل حرم مستشفى الأمير حمزة، بمساحة 6800 متر مربع، ويضم 408 أسرة، منها 84 سريراً للعناية الحثيثة، و140 سريراً للعزل.