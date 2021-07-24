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مستشفى الجاردنز: زوج سيدة توفيت بانقطاع الكهرباء يروي التفاصيل

منذ 32 دقيقة
تواجد أمني أمام مدخل مستشفى الجاردنز - تصوير: أمير خليفة

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غادة الشيخ

عمان – روى زوج سيدة توفيت في مستشفى الجاردنز بعمان، ليلة السبت/ الأحد، الأحداث التي رافقت انقطاع التيار الكهربائي عن غرفة العناية بالمستشفى والتي يعتقد أنها كانت السبب في الوفاة.

وقال لـ”الغد”: استمرت مدة انقطاع التيار الكهربائي ٢٣ دقيقة، ما تسبب بانقطاع الأكسجين عن زوجتي لمدة ٧ دقائق، وهو ما أدى إلى انخفاض الأكسجين لديها بصورة حادة، تسببت في  وفاتها التي تزامنت مع عودة الكهرباء.

واعتبر أن كل ما يتم تداوله من أن الوفيات حدثت قبل انقطاع الكهرباء هو “افتراء وظلم”.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين أعلن عن فتح تحقيق بالحادثة.

إلى ذلك، تحدث نجل سيدة، في مقابلة مصورة مع “الغد”، عن ظروف وملابسات وفاتها، مرجعا السبب إلى انقطاع التيار الكهربائي.

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