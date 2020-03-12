مستشفى الجامعة الأردنية: لم نسجل أي إصابة بكورونا

عمان- الغد- أكد مستشفى الجامعة الاردنية أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المستشفى لحد لحظة كتابة هذا البيان، وفي حال وجود أيّة إصابة يتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الناطق الإعلامي باسم لجنة الأوبئة.

وأضاف المستشفى، في بيان له اليوم الخميس، أن المستشفى ملتزم بالعمل على تطبيق كافة البروتوكولات الطبية آخذاً كافّة الاحتياطات اللازمة التي من شأنها التعامل بمهنية وحرفية مع أية حالة سواءًا كانت مشتبهة أو مؤكّدة، حسب تعليمات وزارة الصحة المعمول بها.

وأضاف المستشفى أنه في حال ورود حالات مشتبهة بنسبة عالية –شبه مؤكدة- للمستشفى، فإنه يتم توجيهها مباشرةً إلى مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة لحالات الكورونا.

وفي حال ورود أية حالة مشتبهة للمستشفى سواءاً كانت من كوادر المستشفى أو الجامعة أو مرضى خارجيين، فإنه يتم إجراء الفحوصات اللازمة لها وأخذ العينات وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة المعتمدة والمُعلن عنها من قبل الوزارة.

واهاب المستشفى بالموظفين ومرتادي المستشفى بعدم تداول أيّة إشاعات تتعلق بهذا الفايروس، والتعامل بمسؤولية مجتمعية تكفل تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين بعيداً عن التهويل.