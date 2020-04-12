مستشفى الجامعة الأردنية يبدأ إيصال الأدوية للمرضى في المحافظات

عمان- الغد- انطلاقاً من حرص مستشفى الجامعة الأردنية على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمرضى وتأمين العلاج الشهري (الوصفات الاستمرارية) لمستحقيها، وفي ضوء ما يتخذه المستشفى من إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد، فإن المستشفى ممثلاً بدائرة الصيدلة بدأ صباح اليوم الأحد بخدمة إيصال الادوية إل محافظات المملكة المختلفة وبالتعاون مع مبادرة وطن/ نقابة الأطباء الاردنيين.

ودعا المرضى إدخال المعلومات المطلوبة جمعيها من خلال الرابط الإلكتروني :

https://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/Medicine.aspx ،

مع إرفاق صورة واضحة لوصفه الأدوية، وضرورة تعبئة الطلب بدقة متضمنا العنوان الصحيح ورقم الهاتف الفعّال، و الرد على الهواتف المدخلة على النموذج لضمان وصول الأدوية لمستحقيها وفي حال وجود معلومات خاطئة أو صورة غير واضحة يعتبر الطلب لاغياً.