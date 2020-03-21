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مستشفى الجامعة الأردنية يجدد تعليماته لمواجهة “كورونا”

منذ 32 دقيقة
مستشفى الجامعة

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عمان- الغد- أعلن مستشفى الجامعة الأردنية سلسة من الإجراءات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وأكد في بيان على النقاط الرئيسة التالية:
١- المستشفى على اتم الاستعداد لاستقبال الحالات المشتبه لتشخيصها وللتعامل معها حسب نتائج الفحوصات ،
مع توفرالامكانيات الفنية واللوجستية والادارية لادخال ومعالجة الحالات المؤكدة في حال اقتضت الحاجة وطلب ذلك حيث يتوفر في المستشفى كوادر مؤهلة اضافة الى المكان والاجهزة والعلاجات اللازمة .
٢- تم تجهيز غرف عزل تحوي (٥٠) سريراً، بالإضافة إلى غرف عناية مركزة مجهزة تحوي نظام تهوية (شفط سلبي).
٣- خلو المستشفى لحد اللحظة من أي حالات مؤكدة، وجميع الحالات المشتبهة التي راجعت المستشفى أُجريت لها الفحوصات اللازمة.
٤- الفحوصات اللازمة للكشف عن الفايروس ستكون متوفرة في المستشفى اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢، بالإضافة إلى وزارة الصحة.
٥- جميع كوادر المستشفى على اختلاف مسمياتهم الوظيفيّة مستعدة وجاهزة للتعامل واستقبال الحالات سواء المشتبهة أو المؤكدة.
٦- تم منح الموظفين تصاريح لتسهيل حركتهم وتنقلهم من وإلى المستشفى، مع ضرورة حمل الباجة التعريفية .
٧- تقدم إدارة المستشفى الشكر الموصول لعطوفة رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة الدكتور لموافقته على تامين ثلاث باصات بالاضافة لباص من المستشفى سيتم وضعها في نقاط التجمع التالية:
– مجمع الزرقاء.
– مجمع البقعة.
– مجمع السلط.

وختاماً فإن المستشفى ليؤكد على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم بث وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع والخوف بين الناس.

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