مستشفى الجامعة الأردنية يجدد تعليماته لمواجهة “كورونا”

عمان- الغد- أعلن مستشفى الجامعة الأردنية سلسة من الإجراءات المتبعة لمواجهة فايروس كورونا المستجد، وأكد في بيان على النقاط الرئيسة التالية:

١- المستشفى على اتم الاستعداد لاستقبال الحالات المشتبه لتشخيصها وللتعامل معها حسب نتائج الفحوصات ،

مع توفرالامكانيات الفنية واللوجستية والادارية لادخال ومعالجة الحالات المؤكدة في حال اقتضت الحاجة وطلب ذلك حيث يتوفر في المستشفى كوادر مؤهلة اضافة الى المكان والاجهزة والعلاجات اللازمة .

٢- تم تجهيز غرف عزل تحوي (٥٠) سريراً، بالإضافة إلى غرف عناية مركزة مجهزة تحوي نظام تهوية (شفط سلبي).

٣- خلو المستشفى لحد اللحظة من أي حالات مؤكدة، وجميع الحالات المشتبهة التي راجعت المستشفى أُجريت لها الفحوصات اللازمة.

٤- الفحوصات اللازمة للكشف عن الفايروس ستكون متوفرة في المستشفى اعتباراً من صباح يوم غد الأحد الموافق ٢٠٢٠/٣/٢٢، بالإضافة إلى وزارة الصحة.

٥- جميع كوادر المستشفى على اختلاف مسمياتهم الوظيفيّة مستعدة وجاهزة للتعامل واستقبال الحالات سواء المشتبهة أو المؤكدة.

٦- تم منح الموظفين تصاريح لتسهيل حركتهم وتنقلهم من وإلى المستشفى، مع ضرورة حمل الباجة التعريفية .

٧- تقدم إدارة المستشفى الشكر الموصول لعطوفة رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور عبد الكريم القضاة الدكتور لموافقته على تامين ثلاث باصات بالاضافة لباص من المستشفى سيتم وضعها في نقاط التجمع التالية:

– مجمع الزرقاء.

– مجمع البقعة.

– مجمع السلط.

وختاماً فإن المستشفى ليؤكد على الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية، وعدم بث وتداول الشائعات والمعلومات المغلوطة التي من شأنها إثارة الهلع والخوف بين الناس.