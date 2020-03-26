أخبار محليةالغد الاردني

“مستشفى الجامعة” سيوزع الأدوية لمرضاه إلى منازلهم

منذ 17 دقيقة
مستشفى الجامعة

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عمان– إيماناً من مستشفى الجامعة الأردنية بالمسؤولية المجتمعية في هذه الظروف الإستثنائية ، وحرصاً منه على تسهيل وصول العلاج الشهري ( وصفات الاستمرارية ) لمستحقيه .
سيقوم المستشفى بالتعاون مع مبادرة وطن – لجنة الأغاثة والطوارئ بنقابة الأطباء الأردنيين بتحضير وإيصال الأدوية للمرضى لأماكن سكنهم.
علماً بأنه سيتم إستيفاء المبالغ المستحقة على المريض لاحقاً ، وعليه يرجى ممن لديهم وصفات إستمرارية تستحق خلال الفترة القادمة تعبئة البيانات المطلوبة ضمن النموذج المرفق بدقة وبشكل كامل على الرابط التالي.

https://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/Medicine.aspx

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