“مستشفى الجامعة” سيوزع الأدوية لمرضاه إلى منازلهم

عمان– إيماناً من مستشفى الجامعة الأردنية بالمسؤولية المجتمعية في هذه الظروف الإستثنائية ، وحرصاً منه على تسهيل وصول العلاج الشهري ( وصفات الاستمرارية ) لمستحقيه .

سيقوم المستشفى بالتعاون مع مبادرة وطن – لجنة الأغاثة والطوارئ بنقابة الأطباء الأردنيين بتحضير وإيصال الأدوية للمرضى لأماكن سكنهم.

علماً بأنه سيتم إستيفاء المبالغ المستحقة على المريض لاحقاً ، وعليه يرجى ممن لديهم وصفات إستمرارية تستحق خلال الفترة القادمة تعبئة البيانات المطلوبة ضمن النموذج المرفق بدقة وبشكل كامل على الرابط التالي.

https://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/Medicine.aspx