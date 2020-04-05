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مستشفى الجامعة مستمر بإيصال الأدوية للمرضى

منذ ساعة واحدة

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عمان- استأنف مستشفى الجامعة الاردنية ممثلا بدائرة الصيدلة اليوم الاحد، الخدمة المقدمة من مبادرة وطن التابعة للجنة الطوارئ والاغاثة في نقابة الأطباء بخصوص استقبال طلبات الأدوية.
وأكد المستشفى ان ذلك يأتي انطلاقاً من حرص المستشفى على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمرضى وتأمين العلاج الشهري (الوصفات الاستمرارية) لمستحقيها، وفي ضوء ما يتخذه المستشفى من إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني للمستشفى: https://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/Medicine.aspx .
وبيّنت مديرة دائرة الصيدلة الدكتورة خولة أبو حمور، أن كادر الدائرة يعمل بشكلٍ يوميّ وبكامل طاقته بالشكل الذي يضمن إيصال الأدوية لمستحقيها، موضّحةً أنه تم صرف وإيصال نحو 4250 وصفة طبية خلال الأسبوع الماضي، وما يُعادله 18713 دواء، من خلال صيدليات العيادات الخارجية.
وأشاد مدير عام المستشفى الدكتور عبد العزيز الزيادات بالجهود المبذولة من متطوعي نقابة الأطباء الأردنيين التي كان لها كبير الأثر في مساعدة المرضى مرتادي المستشفى ممن لهم وصفات علاج (استمرارية) وتسهيل وصول الأدوية لهم في ظل الظروف التي تمر بها المملكة.
بترا

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