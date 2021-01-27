“مستشفى الجامعة” و”ماركا”.. استنكار تعنيف النساء متواصل

إسلام البدارنة

عمان – مجدداً يقف المجتمع الأردني أمام قصص مؤلمة لتنعيفٍ وتحرشٍ وهتكٍ وقتلٍ لفتيات. قصص هزت ضمير كل إنسان، فيُدرك حينها بأنه أصبح بعالم تحول فيه ناس عاديين إلى وحوش ومجرمين.

“فتاة مستشفى الجامعة”، “فتاة ماركا”، قصتان فتحتا أبوابا مغلقة لضمائر بعض الناس. فتيات تعرضن للتعنيف من قبل أفراد أسرهن. كثيرون عبروا عن استنكارهم بمنشوراتٍ يغلفها الغضب والحزن على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، التي اصبحت منصات تحدث عبرها الكثيرات من الفتيات عن معاناتهن داخل مجتمعهن.

ومن ذلك المنبر نشرت “الغد” قبيل يومين في تقريرٍ لها بعنوان “نصدق الناجيات” بعرض جزئية لبعض القصص المؤثرة التي أثارت جدلاً واسعاً، بعدما حملت في طياتها كثيرا من هموم والآلام نساءٍ تعرضن للعنف الاسري.

استنكار مثل هذه الحالات ما يزال يحتل حيزا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير من المغردين والناشطين في حماية حقوق الانسان والمرأة عن استهجانهم لها.

وتفاعل الناشطون عبر هذه المواقع بجمل يتخللها حزمة من الغضب، حيث غردت الناشطة leennajjar على موقع تويتر معبرة عن مدى أسفها لحدوث مثل هذه الحوادث بـ”حجة الشرف”:

قديش صعب نكون عايشين مع مجرمين مش شايفين حالهم عاملين إشي غلط بحجة الشرف مش فاهمين انو يلي بعملو خلاهم بلا شرف وبما انو فش قانون ياخد حق الضحايا بس منقدر نحكي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم #فتاة_مستشفى_الجامعة

#فتاة_ماركا — leennajjar (@leennajjar4) January 26, 2021

وبهاشتاغ حمل عنوان “الاردن مجزرة للنساء” عبرت إحدى المغردات عن غضبها:

قديش صعب نكون عايشين مع مجرمين مش شايفين حالهم عاملين إشي غلط بحجة الشرف مش فاهمين انو يلي بعملو خلاهم بلا شرف وبما انو فش قانون ياخد حق الضحايا بس منقدر نحكي حسبي الله ونعم الوكيل فيهم #فتاة_مستشفى_الجامعة

#فتاة_ماركا — leennajjar (@leennajjar4) January 26, 2021

وبسؤال واحدٍ فقط، سألت إحدى المغردات معبرة فيه عن مدى يأسها من هذه الاحداث المتكررة:

#المغدوره_قمر_نطالب_بالقصاص#فتاة_مستشفى_الجامعة

يعجز اللسان عن الكلام 😓 إلى متى ؟؟؟ إلى متى ؟؟ إلى متى ؟؟؟؟؟ — wejdan • (@w_s_a_t) January 24, 2021

ولاقت هذه القصص صدىً على مستوى الوطن العربي، حيث غرد مواطن سعودي عبر حسابه معلقاً على حادثة فتاة مستشفى الجامعة ببضع كلمات:

#فتاة_مستشفى_الجامعة



في المجتمع العربي السمة الذكورية تعطي الرجل سواء اب، اخ، او زوج سلطات في التصرف مع المراة بشكل يرضي مايشعر به كرجل من خلال عادات وتقاليد عربية مخالفة للفطرة الانسانية وتعاليم الدين الاسلامي السمح!#الاردن تحتاج الى قانون حازم يحمي الفتاة من هذه الجرائم! pic.twitter.com/m8DhI4Rxbh — @HBS🇸🇦 (@alhamra01005717) January 25, 2021

وقامت الناشطة والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس بنشر تغريدةٍ لها معبرةً عن مدى أسفها لسماع مثل هذه القصص المبكية: