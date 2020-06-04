مستشفى الجامعة يؤكد على موظفيه التزام مواقع عملهم الأحد المقبل

عمان- أكد مستشفى الجامعة الاردنية على جميع موظفيه التزام مواقع عملهم من صباح يوم الاحد المقبل.

كما أكد المستشفى في بيان له اليوم الخميس، ان حضانة المستشفى ستفتح أبوابها، ويعود العمل بها اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل، انسجاماً مع القرارات الحكومية الأخيرة بعودة العمل.

واوضح البيان انه وفي ضوء إلغاء حظر التنقل بين المحافظات وإلغاء نظام (الفردي والزوجي)، وعودة وسائل النقل للعمل، أنه سيتم إلغاء خدمة نقل الموظفين من وإلى المستشفى بالباصات الخاصة به، اعتباراً من صباح يوم الأحد، مشددا على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية والسلامة العامة. -(بترا)