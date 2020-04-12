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مستشفى الجامعة يبدأ بإيصال الأدوية للمرضى في المحافظات

منذ 44 ثانية

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عمان– بدأت دائرة الصيدلة في مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الأحد، بإيصال أدوية المرضى إلى محافظات المملكة بالتعاون مع مبادرة وطن/ نقابة الأطباء الأردنيين.
وأعلن المستشفى في بيان اليوم، ان ذلك يأتي بهدف تسهيل الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمرضى وتأمين العلاج الشهري (الوصفات الاستمرارية) لمستحقيها، وفي ضوء ما يتخذه المستشفى من إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ودعا المرضى الى ضرورة إدخال المعلومات المطلوبة جمعيها من خلال الرابط الإلكتروني https://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/Medicine.aspx ، مع إرفاق صورة واضحة لوصفة الأدوية، وضرورة تعبئة الطلب بدقة متضمنا العنوان الصحيح ورقم الهاتف، والرد على الهواتف المدخلة على النموذج؛ لضمان وصول الأدوية لمستحقيها، وفي حال وجود معلومات خاطئة أو صورة غير واضحة يعتبر الطلب لاغياً.
بترا

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