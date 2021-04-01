مستشفى الجامعة يستأنف استقبال مراجعي عياداته الخارجية مطلع الأسبوع القادم

عمان- الغد- يستأنف مستشفى الجامعة الأردنية استقبال مراجعي العيادات الخارجية تدريجيّاً وبالحد الأدنى، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 4/4/2021.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المستشفى الأستاذ الدكتور إسلام مساد بأن هذا القرار يأتي نتيجةً للضغط الشديد وازدياد عدد المراجعين لطوارئ المستشفى وعيادات طب الأسرة، وحرصاً على ديمومة واستمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للحالات الضرورية وشبه الطارئة، رغم الظروف الوبائية الصعبة التي لا زالت تعصف بالبلاد والارتفاع الملحوظ في عدد الإصابات والوفيات.

وأكد الدكتور مساد ضرورة حجز المواعيد عبر المنصة الإلكترونية، باعتبارها الواجهة الوحيدة، ولن يتم استقبال أي مراجع خلاف ذلك، داعياً الجميع التقيُّد باتّباع الإجراءات والمعايير والاحتياطات الصحيّة اللازمة، وإحضار مرافق واحد فقط –إن استدعت الحاجة لذلك-.

وأضاف الدكتور مساد بأن المستشفى ملتزم بدوره الوطني والتكاملي مع مؤسسات القطاع الصحي، ومستمر بتقديم خدماته وبكامل طاقته الاستيعابية المخصصة لمرضى كورونا مسخراً لذلك جُلّ إمكانيّاته من مواردَ وكوادرَ طبيّةٍ وتمريضيّةٍ وإسنادٍ فنيٍّ.

وشدّد الدكتور مساد على استمراريّة قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، تماشياً مع أمر الدفاع رقم (11)، مقدّراً تعاون الأخوة المواطنين وتفهّمهم هذه القرارات الرامية إلى الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.