مستشفى الجامعة يستمر بصرف وصفات الاستمرارية من صيدلياته

عمان-الغد- أعلن مستشفى الجامعة الأردنية انه سيتم صرف كافة وصفات الاستمرارية من صيدليات المستشفى العاملة، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف.

واكد المستشفى في بيان اصدره اليوم الثلاثاء، ان هذا الاجراء يأتي التزاما منه بأداء دوره وواجبه الوطني في تقديم خدماته الطبية والعلاجية، ولضمان وصول الأدوية للمرضى كافة.

وبين انه سيتم صرف الادوية وفقا لإجراءات تبدأ بتحضير العلاجات الكيماوية ومرضى أمراض الدم، بالتنسيق مع الطبيب المعالج، وصرف الوصفات المستحقة للمرضى خلال العشرين يوما القادمة.

واضاف ان الجهات التي يحق لها استلام الادوية هي: المريض نفسه، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية، أو الزوج/الزوجة وذويهم، أو أحد معارف المريض من كوادر المستشفى مقابل التوقيع عند الاستلام، أو رجال الدفاع المدني أو من يكلف رسمياً بذلك.

واوضح البيان انه في حال انتهاء الوصفات الاستمرارية لدى المرضى، فانه يمكن كتابة وصفات جديدة وتصرف من العيادات العاملة حالياً وهي الباطنية والاطفال وطب الاسرة.