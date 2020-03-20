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مستشفى الجامعة يستمر في تقديم خدماته الطبية خلال حظر التجول

منذ 35 دقيقة
مستشفى الجامعة

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عمان-الغد- أكد مستشفى الجامعة الأردنية التزامه بأداء دوره وواجبه الوطني في تقديم خدماته الطبية والعلاجية للحالات الطارئة خلال حظر التجول في جَميع مناطق المملكة اعتباراً من صباح يوم غد السبت الموافق 21/3/2020، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازيّة المُتّخذة للوقاية من فايروس كورونا المستجد، بحسب بيان صدر عن إدارة المستشفى وصل “الغد” نسخة منه.

وطالب المستشفى من جميع العاملين على اختلاف مسمياتهم الوظيفيّة الالتزام بالدوام حسب البرامج والترتيب المُعد من قِبل الدوائر والأقسام، مع ضرورة إبقاء هواتفهم الخلويّة مفتوحة لاستقبال المكالمات الضرورية في جميع الأوقات، كما طالب الالتزام بارتداء الباجات التعريفية عند القدوم إلى المستشفى، علماً بأنه تم إرسال أسماء كافة الكوادر إلى الجهات المعنية لاعتمادها من اجل تسهيل حضورهم للمستشفى.

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