مستشفى الجامعة يعلق إدخال المرضى ضمن 4 إجراءات لمواجهة كورونا

عمان – الغد – أعلن مستشفى الجامعة الأردنية، عن منع زيارة المرضى الراقدين على أسرته فضلا عن تعليق دخولات المرضى ليومي السبت والأحد، وذلك ضمن 4 قرارات اتخذها المستشفى الذي كان أعلن الأسبوع الماضي عن تسجيل إصابتين بفيروس كورونا بين ممرضة تعمل فيه ومريضة كشفت حالتها أثناء مراجعتها له.

وقال بيان صادر عن المستشفىى: استمراراً للإجراءات الاحترازيّة والوقائية التي يتخذها مستشفى الجامعة الأردنية في مواجهة فايروس كورونا المستجد، وفي ضوء تطورات الوضع الوبائي، وحرصاً على سلامة وصحة مرتادي المستشفى تؤكد إدارة المستشفى على ما يلي:

1. منع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعاً باتاً وحتى إشعارٍ آخر.

2. سيتم إغلاق الوحدة النهارية/ وحدة التنظير ليوم الأحد الموافق 2020/8/30 لغايات التعقيم.

3. تعليق دخولات المرضى لمدة (48) ساعة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 2020/8/29 وحتى مساء يوم الأحد 2020/8/30 لغايات التعقيم.

4. فيما يخص مواعيد العيادات الخارجية، يبقى حجز المواعيد عن طريق المنصة الإلكترونية فقط، ولن يتم استقبال أي مراجع من خارجها، بإستثناء الحالات الطارئة.

ودعا إلى الالتزام بالتعليمات الواردة أعلاه، وذلك حرصاً من المستشفى على مرضاه وزواره ومرتاديه.