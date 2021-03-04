مستشفى الجامعة يعلن استمرار منع زيارة المرضى

عمان- أعلن مستشفى الجامعة الأردنية استمرار منع زيارة المرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل مع المرضى عبر وسائل الاتصال المختلفة؛ وذلك امتثالا لقرار الدفاع رقم 11 القاضي بمنع الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء منعاً باتاً، وحتى إشعارٍ آخر نظراً للظروف الوبائية.

واستثنى المستشفى في بيان اليوم الخميس، مرضى العمليات الجراحية (يوم إجراء العملية)، حيث يُمنح تصريح واحد لزائر واحد شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى للمريض، وبالنسبة لمرضى العناية الحثيثة والحالات الحرجة، يُمنح تصريح لزائر واحد لمدة لا تزيد على 5 دقائق شريطة أن يكون من درجة القرابة الأولى.

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