مستشفى الجامعة يعود لإجراء العمليات الجراحية(رابط)

عمان- الغد – قرر مدير عام المستشفى الدكتور إسلام مساد، اليوم الاثنين، عودة إجراء العمليات الجراحية إلى طبيعتها، ضمن إجراءاتٍ احترازيّةٍ مُشدّدة تشمل إجراء فحص (PCR) للمريض قبل دخوله المستشفى بـ 72 ساعة كحد أقصى وتقديمه للمعنيّين.

كما قرر بحسب بيان صحافي، أن يكون استقبال العيادات لمُراجعيها على فترتين صباحية تبدأ الساعة 8 صباحاً وتنتهي الساعة 12 ظهراً، ومسائية تبدأ الساعة 12ظهراً وتنتهي الساعة 4 عصراً مع الإبقاء على آليّة حجز المواعيد إلكترونيّاً عبر الرابط (http://apphosp.ju.edu.jo/Appointment/login.aspx) الذي يحوي قائمة مُحدّثة لمواعيد عيادات جميع التخصّصات الطبيّة.

وبين أنّ المُستشفى خصص أيام الأحد والاثنين والأربعاء والخميس لصرف وصفات القلب واستخراج وصفات جديدة من الساعة 12 إلى 2 من كل أسبوع، ويوم الأربعاء من الساعة 12 إلى 4 من كل أسبوع لصرف وصفات عيادة الأعصاب/ باطني، مُشدّداً على ضرورة التقيُّد باتباع الإجراءات والمعايير والاحتياطات الصحية اللازمة.

وأشار إلى أنّ هناك فريقاً مُتخصّصاً من وزارة الصحة في المُستشفى لإجراء الفحص للمُراجعين الراغبين بذلك، مُشدّداً على استمراريّة سريان قرار وقف الزيارة للمرضى الراقدين على أسرّة الشفاء، والاكتفاء بالتواصل معهم عبر وسائل الاتصال المختلفة.

ودعا مساد جميع الكوادر العاملة في المُستشفى إلى التزام بإجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامات والمُحافظة على التباعد الجسدي تزامُناً مع وقف العمل بالدوام المرن والعودة إلى الدوام بشكله المُعتاد.