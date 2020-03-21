مستشفى الجامعة ينفي إصابة أي من كوادره أو الجامعة بـ”كورونا”

عمان – قال مدير مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور عبدالعزيز الزيادات، إن الحالة التي تم الإعلان عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد هي لمواطنة راجعت طوارئ المستشفى مساء أمس، كانت تشكو من أعراض ألم في منطقة الصدر وتم إجراء صورة طبقية دقيقة لها وفحص مخبري أثبت أنها مصابة بفيروس كورونا وتم تحويلها فوراً إلى مستشفى الأمير حمزة.

من جهته، أكد نائب رئيس الجامعة الأردنية أحمد مجذوبة، أن المصابة ليست من كادر الجامعة الأردنية سواء من الإداريين أو الأساتذة أوالطلاب.-(بترا)