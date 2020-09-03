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مستشفى الجامعة يوقف استقبال مراجعي عيادات العيون للصيانة

منذ 4 ساعات
مستشفى الجامعة

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عمان -الغد – أعلن مستشفى الجامعة الأردنية عن إيقاف استقبال المراجعين في عيادات العيون الخارجية لمدة أسبوعين، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل، بهدف استكمال أعمال الصيانة داخلها.
ولفت المستشفى عناية المراجعين، في بيان له اليوم الخميس، إلى أنه لن يتم أي تغيير على مواعيد العمليات المجدولة واليومية، وأنه سيتم إعادة جدولة المواعيد المسجلة خلال فترة الصيانة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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