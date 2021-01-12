“مستشفى الجامعة” يُخصّص مركزاً للتطعيم ضد كورونا

عمان- الغد- خصّص مستشفى الجامعة الأردنية مركزاً للتطعيم ضد فايروس كورونا المُستجد، تزامُناً مع البدء بحملة التطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة.

وفي هذا السياق، أكّد الأستاذ الدكتور إسلام مساد مدير عام المستشفى على الدور الكبير الذي يضطلع به المستشفى باعتباره رديفاً ومسانداً لوزارة الصحة في ظل ما تعيشه المملكة من ظروف وبائيّة، بالإضافة إلى كونه من ضمن المراكز المُخصّصة لإعطاء المطعوم في المملكة، مُبيّناً جاهزية المركز الذي تمّ تخصيصه لاستقبال المواطنين اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء، ورفده بكادر مؤهل ومُدرّب يضُم ممرضين قانونيين لإعطاء المطعوم، وطبيب طوارئ لمُراقبة المواطنين بعد إعطاء المطعوم، بالإضافة إلى مُدخلي بيانات للتحقّق من بيانات ومعلومات المواطنين، المُتصلة بمنصة وزارة الصحة الخاصة بالتطعيم، للتأكد في حال وجود موانع تحول دون أخذهم للمطعوم.

وأوضح الدكتور مساد بأنه سيتم تطعيم المواطنين بالمطعومين المعتمدين (سانيوفارم وفايزر) وذلك حسب توفّرهما، مُضيفاً بأن من المتوقع أن يتم استقبال ما لا يقل عن (600) مواطن يوميّاً ممّن كانوا قد سجلوا سابقاً عبر المنصّة الخاصة بالتطعيم.

ودعا الدكتور مساد المواطنين إلى الالتزام بالمعلومات التي تصلهم عبر الرسائل المُرسلة لهم، حول مكان ووقت أخذ المطعوم، تجنّباً للازدحامات مع ضرورة التقيُّد بإجراءات السلامة العامة.