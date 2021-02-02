“مستشفى الجامعة” يُنهي المرحلة الثانية من تدريب كوادره للتعامل مع كورونا

عمان- الغد- أنهى مستشفى الجامعة الأردنية المرحلة الثانية من دورة تدريب كوادره الصحية على اختلاف مسميّاتهم الوظيفيّة ضمن خطةٍ تدريبيّةٍ شاملة، حول آليّة التعامُل الآمن مع مرضى فايروس كورونا (COVID-19) وكيفيّة مواجهة هذا الفايروس بدءاً من استقبال الحالات في طوارئ المُستشفى حتى دخولهم إلى غُرف العزل العاديّة أو وحدات العناية المركزة وسُبُل ووسائل حمايتهم وحماية الكوادر الصحية والإداريّة، ضمن آليّة التعليم المُستمر التي ينتهجها المُستشفى.

واجتاز الدورة بمستوياتها الثلاث التي تضمّنت عدّة محاور عبر منصة التعليم المستمر، ما نسبته (99%) من إجمالي عدد الكوادر العاملة في المُستشفى، من فئة الإداريين والفنيين والصيادلة والخدمات المساندة والعامة والأطباء المُقيمين بالإضافة إلى الكوادر التمريضيّة، وحصل المتدربين في نهاية الدورة على شهادات عن كل مستوى تدريبي.

بدوره، أثنى الأستاذ الدكتور إسلام مساد مدير عام المُستشفى على جهود القائمين على هذه الدورة التي تأتي انطلاقاً من حرص المستشفى على استمراريّة العمل وديمومته وتقديم خدماتٍ علاجيّة بكفاءةٍ عالية، شاكراً جميع الكوادر على استجابتهم وتقديمهم للدورة التي تهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال توفير بيئةِ عَمَلٍ آمنةٍ كأولويّةٍ من أولويّات المُستشفى.