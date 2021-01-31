مستشفى العبدلي يعتمد حلول بنية تحتية افتراضية



عمان-أعلن مستشفى العبدلي مؤخرا عن اختياره حلول الأعمال Virtual Desktop Infrastructure (VDI) من أورانج الأردن وشركة إسناد لتكنولوجيا المعلومات، لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورعاية المرضى بالاستفادة من الخدمات التقنية المتطورة، وذلك امتدادا لسلسلة من الشراكات التي تجمع الأطراف الثلاثة، حيث أن أورانج المزود الحصري لخدمات الاتصالات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات في المستشفى.

هذا وقد وفرت أورانج وشركة إسناد عبر حلول البنية التحتية لسطح المكتب الافتراضي “VDI” بيئة سطح مكتب افتراضية، ما يتيح للموظفين الوصول عن بُعد إلى سطح المكتب عبر الكمبيوتر الشخصي، الكمبيوتر المحمول، الهاتف أو الأجهزة الأخرى، بما يضمن استمرارية الأعمال ومرونتها، خفض التكاليف، أمن البيانات وسهولة الإدارة والمتابعة.

وأكد رئيس قسم المعلومات في مستشفى العبدلي، السيد بول كاستيرتون: “تتمحور مهمة المستشفى حول تقديم أفضل رعاية صحية ممكنة من خلال الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتحسين القيمة مقابل المال للاستثمارات التكنولوجية لصالح مرضانا ومستخدمينا. وكجزء لا يتجزأ من هذا النهج، اتخذ مستشفى العبدلي قرارا بالشراكة مع خدمات أورانج وإسناد الرائدة في السوق لتنفيذ البنية التحتية الافتراضية لسطح المكتب (VDI) مع شريكهم Citrix & Nutanix.

وبيّن كاستيرتون أن هذا التنفيذ مكون أساسي ضمن هدف مستشفى العبدلي لأن يكون مؤسسة رقمية بالفعل، من خلال تنفيذ حلول تكنولوجيا المعلومات الحديثة ذات التكلفة المعقولة، والتي تعزز تجربة المريض وتحسن الأداء، مع ضمان وصول الأطباء الآمن والفوري إلى معلومات المرضى من أي موقع مادي وعن بُعد باستخدام أي جهاز متصل لذلك.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورانج الأردن، المهندس سامي سميرات، اعتزاز الشركة باختيار مستشفى العبدلي لخدمات أورانج للأعمال، لا سيما وأنها تسهم في تبسيط العمليات التشغلية ورفع كفاءتها وتوفير أفضل التجارب لكل من المرضى والأطباء والتكيف مع كافة التحديات التي قد تواجه القطاع الصحي الذي يعد أحد أهم القطاعات نظرا لأثره في حياة الأردنيين.