مستشفى العبدلي يعقد شراكة مع “أطفالنا” لتوفير الرعاية الصحية للأطفال المحتاجين



عمان – عقد مستشفى العبدلي اتفاقية تعاون مع “أطفالنا”، وهي شركة أردنية غير ربحية بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. ويحظى هذه التعاون بدعم ومساندة أطباء مستشفى العبدلي الذين تطوعوا بجهودهم وتبرعوا بوقتهم وخبراتهم لعلاج هؤلاء الأطفال الذين يعانون ظروفا صعبة.

وتُطبّق “أطفالنا” معايير اقتصادية وطبية دقيقة لاختيار المرضى، بغض النظر عن أصولهم العرقية أو القومية أو الدينية. وبمجرد اختيارهم، يبدأ الفريق بتنظيم إجراءات تقييمهم وترتيبات علاجهم مع الطبيب المختص المناسب، ثم تسعى “أطفالنا” لجمع وتغطية التكلفة الكاملة لتشخيصهم وعلاجهم ورعايتهم حتى نهاية مسار علاجهم.

وبموجب هذا التعاون، سيُقدم مستشفى العبدلي أسعارًا تفضيلية لـ”أطفالنا” وكذلك للعيادات الخارجية والإدخال على حدّ سواء. وقد عبّر د. غسّان العلمي استشاري جراحة العظام والمفاصل وأحد مؤسسي “أطفالنا” عن تقديره لهذا التعاون بالقول: “تقدّر عائلة “أطفالنا” هذه الشراكة الهادفة، التي من شأنها أن تدعم مهمتنا في تقديم أفضل رعاية طبية متاحة للأطفال المحتاجين، وذلك على يد نخبة من المختصين الذين يحملون أعلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية على مستوى المملكة والمنطقة، وضمن أفضل الصروح الطبية، مما يمنحهم فرصة للتمتع بحياة مليئة بالصحة ويهيئ لهم مستقبلا واعدا” . وأضاف د. العلمي: “نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لعلاج أطفالنا بأعلى معايير الرعاية الصحية التي يقدمها مستشفى العبدلي وكادره الطبي المتميز”. وقال أحمد أبو غزالة، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى العبدلي: “نحن محظوظون بتوقيع هذه الاتفاقية مع “أطفالنا”، وهي مؤسسة نكنّ لها خالص الاحترام والتقدير لجهودها الاستثنائية وعنايتها بصحة الأطفال الأمسّ حاجةً لمد يد العون والمساعدة لهم. وتتفق هذه الجهود مع رسالتنا كمستشفى، حيث اننا نحاول باستمرار البحث عن سبل تساعدنا على إتاحة الرعاية الصحية لعدد أكبر من الشرائح”.