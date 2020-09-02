مستشفى العبدلي يعقد شراكة مع “أطفالنا” لتوفير الرعاية الصحية للأطفال المحتاجين

عمان- الغد- عقد مستشفى العبدلي اتفاقية تعاون مع “أطفالنا”، وهي شركة أردنية غير ربحية بهدف تقديم خدمات الرعاية الطبية للأطفال المحتاجين. ويحظى هذه التعاون بدعم ومساندة أطباء مستشفى العبدلي الذين تطوعوا بجهودهم وتبرعوا بوقتهم وخبراتهم لعلاج هؤلاء الأطفال الذين يعانون من ظروف صعبة.

وتُطبّق “أطفالنا” معايير اقتصادية وطبية دقيقة لاختيار المرضى، بغض النظر عن أصولهم العرقية أو القومية أو الدينية. وبمجرد اختيارهم، يبدأ الفريق بتنظيم وإجراءات تقييمهم وترتيبات علاجهم مع الطبيب الأخصائي المناسب، ومن تسعى “أطفالنا” لجمع وتغطية التكلفة الكاملة لتشخيصهم وعلاجهم ورعايتهم حتى نهاية مسار علاجهم.

وبموجب هذا التعاون، سيُقدم مع مستشفى العبدلي أسعارً تفضيلية لـ”أطفالنا” وذلك للعيادات الخارجية والإدخال على حدّ سواء. وقد عبّر د. غسّان العلمي استشاري جراحة العظام والمفاصل وأحد مؤسسي “أطفالنا” عن تقديره لهذا التعاون بالقول: “تقدّر عائلة “أطفالنا” هذه الشراكة الهادفة، التي من شأنها أن تدعم مهمتنا في تقديم أفضل رعاية طبية متاحة للأطفال المحتاجين، وذلك على يد نخبة من الأخصائيين الذين يحملون أعلى المؤهلات العلمية والخبرات العملية على مستوى المملكة والمنطقة، وضمن أفضل الصروح الطبية، مما يمنحهم فرصة للتمتع بحياة مليئة بالصحة ويهيئ لهم مستقبل واعد” . وأضاف د. العلمي: “نحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لعلاج أطفالنا بأعلى معايير الرعاية الصحية التي يقدمها مستشفى العبدلي وكادره الطبي المتميز”.

من جهته قال أحمد أبو غزالة، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى العبدلي: “نحن محظوظون بتوقيع هذه الاتفاقية مع “أطفالنا”، وهي مؤسسة نكنّ لها خالص الاحترام والتقدير لجهودها الاستثنائية وعنايتها بصحة الأطفال الأمسّ حاجةً لمد يد العون والمساعدة لهم. وتتفق هذه الجهود مع رسالتنا كمستشفى، حيث أننا نحاول باستمرار البحث عن سبل تساعدنا على إتاحة الرعاية الصحية لعدد أكبر من الشرائح”.

وأضاف أبو غزالة: “وتأتي الاتفاقية كجزء من التزام مستشفى العبدلي بالمساهمة في خدمة المجتمع ويصادف توقيتها احتفال المستشفى بإتمام عامه الأول الذي حققنا خلاله نتائج ممتازة، ونحن ممتنون للتعليقات الإيجابية التي تلقيناها من مرضانا وعائلاتهم خلال هذه السنة الأولى مما زرع فينا وازع قوي لدعم مجتمعنا من خلال معالجة الأطفال المحتاجين في حدود قدرتنا. نحن فخورون بحماس وعطاء موظفينا وأطبائنا في دعم هذه المبادرة العظيمة”.

مستشفى العبدلي هو مستشفى متعدد التخصصات بسعة 200 سرير، مهمته تقديم أفضل رعاية تتمحور حول المريض، وتعزيز البحث والتعليم في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. بدأ المستشفى عملياته في صيف عام 2019، حيث يقدم خدمات تشخيصية شاملة وعيادات خارجية وطوارئ وجميع خدمات المستشفيات عبر أكثر من 17 تخصصاً. وقد عالج المستشفى آلاف المرضى بمعدلات رضا ممتازة. يقبل المستشفى معظم بوليصات التأمين الصحي، كما يعمل مع البنوك التي تقدم قروضاً بلا فوائد وبتسهيلات عند الدفع للعلاجات والرعاية الصحية.