مستشفى العبدلي يفتتح قسم النسائية والتوليد الجديد

عمان – أعلن مستشفى العبدلي مؤخرا عن افتتاح قسم النسائية والتوليد المتكامل، يغطي جميع جوانب الرعاية التي تحتاجها كل مريضة، بإشراف استشاريين على درجة عالية من الخبرة.

وقال استشاري الأمراض النسائية والتوليد وجراحة المنظار الدكتور عائد حلاوة، ان القسم يتبع نهج الرعاية المتكاملة متعددة التخصصات والتي يتم تبنيها في سائر الأقسام، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية للرعاية الطبية مع التركيز على تحقيق النتائج التي تخدم صحة المرضى بشكل أساسي.

ويضم قسم أمراض النسائية والتوليد فريقا متمرسا من الأطباء والممرضات والقابلات، ليوفر جميع الخبرات والتخصصات اللازمة لتقديم أفضل رعاية متفردة لكل مريضة؛ من سن المراهقة إلى سن الحمل والإنجاب وصولا إلى سن الأمل وسنوات ما بعد سن الأمل. يقدم القسم طيفا متكاملا من الخدمات التي تتضمن: التوليد، الأمراض النسائية، الجراحات النسائية طفيفة التوغل، الأمراض البولية النسائية واضطرابات قاع الحوض.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى العبدلي أحمد أبو غزال، إن “افتتاح قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى العبدلي هو خطوة استراتيجية في توسع المستشفى، لتكميل خدماتنا الأساسية القائمة. يسرنا الترحيب بنخبة من الأخصائيين الذين يشاركون المستشفى رؤيته وقيمه ونهجه في تبني التعاون بين التخصصات المتعددة لضمان سلامة المرضى.

