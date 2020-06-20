مستشفى العبدلي يفتتح قسم النسائية والتوليد الجديد

عمان- الغد- أعلن مستشفى العبدلي مؤخرًا عن افتتاح قسم النسائية والتوليد المتكامل، الذي يغطي جميع جوانب الرعاية التي تحتاجها كلّ مريضة، وذلك بإشراف استشاريين على درجة عالية من الخبرة. كما يتبع القسم نهج الرعاية المتكاملة متعددة التخصصات والتي يتم تبنيها في سائر الأقسام، بالإضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية للرعاية الطبية مع التركيز على تحقيق النتائج التي تخدم صحة المرضى بشكلٍ أساسي.

يضم قسم أمراض النسائية والتوليد فريقا متمرسا من الأطباء والممرضات والقابلات، ليوفر جميع الخبرات والتخصصات اللازمة لتقديم أفضل رعاية متفردة لكل مريضة؛ من سن المراهقة إلى سن الحمل والإنجاب وصولًا إلى سن الأمل وسنوات ما بعد سن الأمل. يقدم القسم طيفًا متكاملًا من الخدمات التي تتضمن: التوليد، الأمراض النسائية، الجراحات النسائية طفيفة التوغل، الأمراض البولية النسائية واضطرابات قاع الحوض.

ومن الناحية الجراحية، يتميز الاختصاصيون في مستشفى العبدلي بأنهم مدربون على الجراحات المتقدمة الأكثر تعقيداّ والتي تعكس تخصصات شديدة الدقة تحت مظلة النسائية والتوليد.

استكمالًا لقسم التوليد، افتتح مستشفى العبدلي أيضًا وحدة الخداج وحديثي الولادة، التي يقوم عليها أطباء متخصصون لضمان صحة وسلامة الأطفال عند ولادتهم. ويساهم التعاون الوثيق مع الأقسام الأخرى في المستشفى مثل قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، قسم جراحة الكلى والمسالك البولية، قسم أمراض الغدد الصماء والسكري -على سبيل المثال لا الحصر-، في تقديم الرعاية المتكاملة والدقيقة عند وجود حالات طبية خاصة تستدعي ذلك التنسيق. كما يعتبر قسم الأمراض النسائية والتوليد مكمّلاً للخدمات التي يقدمها مركز الثدي وصحة المرأة والذي يضم نخبة من الطبيبات المتميزات على مستوى المنطقة في مجال طب وجراحة الثدي بالإضافة إلى عيادة سن الأمل.

وصرّح السيد أحمد أبو غزالة نائب رئيس مجلس إدارة مستشفى العبدلي أن “افتتاح قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى العبدلي هو خطوة استراتيجية في توسّع المستشفى، لتكميل خدماتنا الأساسية القائمة. يسرنا الترحيب بنخبة من الأخصائيين الذين يشاركون المستشفى رؤيته وقيمه ونهجه في تبني التعاون بين التخصصات المتعددة لضمان سلامة المرضى. نحن فخورون بالتزام الفريق بتقديم الرعاية المتمركزة حول المريض، من خلال إعلام وإشراك المرضى في القرارات لتلبية احتياجاتهم الشخصية”.

لقد تم تصميم قسم الأمراض النسائية والتوليد في مستشفى العبدلي بحيث يوفّر بيئةً دافئة ومريحة مع مرافق حديثة. يحتوي قسم الأمراض النسائية والتوليد على عيادات فسيحة مع غرف للتشخيص مجهّزة بأحدث التكنولوجيا وأجهزة الموجات فوق الصوتية (ألتراساوند). وتم تجهيز جناح الولادة لتوفير أعلى درجات الخصوصية والراحة للمريضات وأطفالهنّ حديثي الولادة. كما أن غرف الولادة والمخاض الخمس وغرف العمليات في المستشفى جميعها مجهزة بأحدث التكنولوجيا للحالات الطارئة. يحتوي جناح الولادة على 21 غرفةً خاصة للمرضى تضم أجنحة فسيحة. جميع الغرف مضاءة طبيعيًا ومصممة لتوفير بيئة مريحة وهادئة.

مستشفى العبدلي هو مستشفى متعدد التخصصات تبلغ سعته 200 سرير طبي، مهمته توفير أعلى معايير الرعاية الصحية المتمركزة حول المرضى، إلى جانب تعزيز البحث والتعليم الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم افتتاح المستشفى في صيف عام 2019 من خلال مراكز التشخيص، العيادات الخارجية والخدمات الطبية التي تغطي عدد كبير من التخصصات. للمزيد من المعلومات حول المستشفى، قم بزيارة www.abdalihospital.com