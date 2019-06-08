مستشفى الكرك يستقبل 2200 حالة في العيد

الكرك – استقبل قسم الاسعاف والطوارئ في مستشفى الكرك الحكومي خلال ايام عطلة عيد الفطر حوالى 2200 حالة وفقا لمدير المستشفى الدكتور معاذ المعايطة. وقال المعايطة لـ (بترا) ان عمليات الادخال الى اقسام المستشفى بلغت 105 حالات منها 44 عمليات جراحية فيما تعامل قسم النسائية والتوليد مع 253 حالة وقسم الكلى مع 106 حالات لعمليات غسيل.

ولفت الى ان ادارة المستشفى حرصت على وضع برنامج للمناوبات طيلة عطلة العيد لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين من مختلف مناطق المحافظة بالشكل المناسب مشيرا الى ان عدد العاملين بالمستشفى يبلغ حوالى 1100 موظف بينهم 280 طبيبا وطبيبة و380 ممرضا وممرضة و25 صيدلانيا.

وقال المعايطة ان ادارة المستشفى تعمل على ديمومة الخدمات الطبيبة للمواطنين من خلال تنفيذ توسعة شاملة بمختلف الاقسام كوحدة القسطرة والحروق وزيادة عدد الاسرة ومواقف لسيارات المرضى والمراجعين. (بترا)