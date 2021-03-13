مستشفى الكرك يوضح حول عدد أسرّة مرضى كورونا

هشال العضايلة

الكرك – نفت ادارة مستشفى الكرك الحكومي ، السيت، ان يكون هناك اية مشكلة بتوفير أسرة لمرضى الكورونا.

وقال مدير المستشفى الدكتور معاذ المعايطه، أن ادارة المستشفى خصصت زهاء 44 سريرا خاصا للمرضى المصابين من فيروس كورونا منذ بدء الجائحة . لافتا الى ان المستخدم منها 24 سريرا للمرضى الموجودين وجميعهم ليسوا على أجهزة التنفس الصناعي.

واشار المعايطة الى ان سعة الاسرة بالمستشفى لمرضى كورونا تبلغ 44 سريرا وضعت بكامل التجهيزات مع الكوادر الطبية الضرورية من الاطباء والممرضين وغرف العزل وغيرها من المستلزمات الفنية وخصوصا اجهزة التنفس بالاوكسجين .

واضاف ان هناك 10 اجهزه تنفس صناعي لمرضى الكورونا وهي غير مستعمله لعدم وجود أي مريض على اجهزه التنفس. ووجود خزانات مليئة بالاوكسجين. وتتم التعبئة كل يومين. وبسعة خزان رئيسي 4 الاف جالون. ويعبأ كل يومين.

وبين الدكتور المعايطة انه لا يوجد نقص بالاسرة او اية مستلزمات طبية بمستشفى الكرك الحكومي ، مشيرا الى ان يتم تزويد المستشفى بكل ما يطلبة وخصوصا بما يتعلق بمرضى الكورونا .