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مستشفى المفرق الحكومي: 50% من الحالات الطارئة يمكن معالجتها منزليا

منذ ساعتين

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المفرق – قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور رائد شهاب، إن 50% من الحالات التي تراجع قسم الإسعاف والطوارئ في مستشفى المفرق الحكومي بالإمكان معالجتها منزليا من قبل ذوي المريض دون الحاجة إلى نقلها للمستشفى.
ودعا شهاب، في حديثه لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، المواطنين إلى التعاون وتحمل المسؤولية في الظرف الراهن وتخفيف الضغط على كوادر الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني لتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة والاضطرارية. وبين أن المعدل اليومي لمراجعي قسم الإسعاف والطوارئ في المستشفى يتراوح بين 150- 200 مراجع.
وأضاف أن إدارة المستشفى وفي سبيل تسهيل تقديم الخدمات الطبية المختلفة للمراجعين عمدت إلى زيادة الكادر التمريضي في القسم لتخفيف الضغط على الكادر السابق، لافتا إلى أنه يتم استقبال الحالات المرضية التي يتم نقلها بواسطة إسعاف الدفاع المدني. وأكد شهاب توفر كافة أنواع العلاجات للمرضى من أبناء المفرق، لاسيما أدوية الضغط والسكري، مشيرا إلى أن قسم غسيل الكلى يعمل كالمعتاد في استقبال الحالات بواسطة سيارات الدفاع المدني، مبينا أن عدد الحالات يبلغ 49 حالة يتم تقديم خدمات غسيل الكلى لها من خلال 17 وحدة غسيل، وحدتان منها تم تخصيصها لحالات العزل وبواقع 3 جلسات أسبوعيا.

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