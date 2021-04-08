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مستشفى المفرق ينفي نقل أو استقالة 85 من كادره الطبي

منذ ساعتين

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المفرق- نفى مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور رائد شهاب ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي تقديم ما يقارب من 85 من كادر المستشفى الطبي والتمريضي نقل خارج المستشفى او تقديم استقالاتهم .
واكد شهاب لوكالة الأنباء الاردنية(بترا) ان ادارة المستشفى لم تتلقى اي طلبات بالنقل او الاستقالة من قبل الكوادر الطبية والتمريضية موضحا ان العمل في كافة اقسام المستشفى تسير بشكل طبيعي ويتم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمراجعي المستشفى بشكل عادي دون عوائق .
وبين انه سيتم التثبت وتحديد من قام بنشر هذه الاشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقه. -(بترا)

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