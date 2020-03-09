مستشفى الملك المؤسس الأول أردنيا بتطبيق نظام المعلومات المتخصص بأمراض القلب

احمد التميمي

الرمثا – ضمن خطة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي لتطبيق أحدث التقنيات في مجال الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، تم البدء بتطبيق نظام المعلومات المتخصص بأمراض القلب

MUSE Cardiology Information System من شركة GE الأمريكية.

ويعتبر هذا النظام من أحدث الأنظمة في هذا المجال، ومن فوائد هذا النظام أنه يقوم بتخزين فحوصات القلب المتخصصة مثل تخطيط القلب والفحوصات الأخرى، ومقارنتها مع فحوصات المريض السابقة وتقديم تقارير فورية عن حالة المريض.

ويستخدم النظام خوارزميات معقدة وتقنية الذكاء الصناعي وآخر ما توصل إليه العلم في هذا المجال لضمان تقديم تشخيص دقيق لحالة المريض وبالتالي تقديم الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب.

من جانبه، اعتبر رئيس شعبة القلب الدكتور رشيد إبداح أن استخدام هذا النظام المعلوماتي المتقدم سيحسن من الخدمة المقدمة للمرضى في شعبة القلب من حيث زيادة سرعة الوصول للتشخيص السليم وخاصة في الحالات الطارئة.

وأضاف أن النظام يسهل عملية الربط والتواصل بين مختلف مقدمي الخدمة الصحية من قبل الكوادر الطبية والتمريضية، كما يحافظ النظام على مستوى عالِ جداً لسرية للمعلومات الطبية المتعلقة بالمرضى ويحفظها من التلف أو الضياع مع إمكانية الرجوع إليها في أي وقت.

الجدير بالذكر أن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي هو أول مستشفى يدخل هذا النظام إلى المملكة وذلك ضمن الجهود المستمرة لمواكبة التطورات العلمية والعالمية في المجال الصحي.

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