مستشفى الملك المؤسس: توصيل الوصفات الشهرية للمرضى بداية الأسبوع المقبل

الرمثا – قالت إدارة مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي انها وبالتعاون مع نقابة الأطباء الأردنيين (مبادرة وطن)، ستقوم بتأمين الوصفات الشهرية المكررة للمرضى وايصالها لهم ضمن محافظات إقليم الشمال اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

وحسب بيان للمستشفى اليوم الخميس، فانه سيتم إيصال الأدوية لمنازل المرضى بعد تعبئة النموذج المرفق كاملا والموجود على الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUtP9sqz26bmSNJqtUtNlWFwzQHIrZW7ecL-jf44e9kMz2A/viewform?usp=pp_url ، وخلال 5 أيام، وسيتم تسوية الأمور المالية عند أول مراجعة للمستشفى.

وأضاف البيان، أن هذا الإجراء جاء حرصا من إدارة المستشفى للتخفيف من معاناة المراجعين والمرضى في تجديد وصفاتهم الشهرية وحفاظا على سلامتهم وتجسيدا لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في طرح المبادرات التي من شأنها تبسيط الإجراءات والمعاملات على المواطنين.

بترا