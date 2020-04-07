مستشفى الملك المؤسس: شفاء 3 حالات من فيروس كورونا

الرمثا – أكد مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو، شفاء 3 حالات في المستشفى من فيروس كورونا.

وأضاف الغزو اليوم الثلاثاء، ان الحالات خرجت من المستشفى وحالتهم العامة ممتازة، مبينا أن الحالات التي شفيت هي سيدة في العقد الخامس من العمر وأخرى في العقد الثالث من العمر، وطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات.

وقال إنه تم عمل فحصين متتاليين الفارق بينهما 4 أيام للحالات التي شفيت، وبينت هذه الفحوص المخبرية خلو الحالات من فيروس كورونا، مؤكدا أنهم سيراجعون المستشفى بعد أسبوعين حسب تعليمات الأطباء في المستشفى.

–(بترا)