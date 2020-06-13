مستشفى الملك المؤسس يتوقف عن استقبال مصابي كورونا

احمد التميمي

الرمثا – قال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو إن المستشفى توقف عن استقبال الإصابات بفيروس كورونا وأي حالة مصابة يتم تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة.

وأكد الغزو لـ “الغد” أن تم الإبقاء على جناح في المستشفى مجهزة بالأجهزة الطبية لاستقبال الحالات المشتبه بها وفي حال تأكدت الإصابة يتم تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة.

وأوضح الغزو أن هذا الإجراء جاء نظرا للضغط الكبير على المستشفى وتخوفات المواطنين من الذهاب للمستشفى وحاجة المستشفى لجميع الأجنحة لاستقبال المرضى من جميع محافظات الشمال.

وأشار إلى أن المستشفى ما زال يجري فحصوصات مخبرية للعينات التي يتم جمعها وفي حال وقوع أي إصابة يتم تحويلها إلى مستشفى الأمير حمزة.

ولفت إلى انه لا يوجد أي حالة في المستشفى الآن مصابة بالفيروس بعد خروج آخر مصاب قبل أسبوع، فيما تم تحويل إصابتي مدينة الرمثا إلى عمان.

وبين انه تم تعقيم جميع الأسرة والجناح المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس.

وأكد الغزو أن تراجع عدد الإصابات في محافظات الشمال خلال الفترة الأخيرة واستقرار الوضع الوبائي في إقليم الشمال دفع بإدارة المستشفى إلى تحويل الحالات إلى عمان.

وأشار إلى انه في حال زادات عدد الحالات المصابة في إقليم الشمال لا قدر الله فالمستشفى سيعاود من جديد باستقبال الحالات ومعالجتها.

وكان المستشفى قد جهز 200 سرير بداية أزمة كورونا لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا.

Ahmad.altamimi@alghad.jo