مستشفى الملك المؤسس يجري عمليات قسطرة معقدة للشرايين

أحمد التميمي

الرمثا– ترأس استشاري أمراض القلب في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، أستاذ الطب في جامعة العلوم والتكنولوجيا رئيس شعبة القسطرة الدكتور محمد الجراح فريقاً طبياً من أطباء القلب في المستشفى وبحضور خبير ألماني في حالات القسطرة المعقدة للشرايين المتكلسة والمغلقة تماما بالتعاون مع كبرى الشركات السويسرية للتجهيزات الطبية.

وقام الفريق بعقد ورشة عمل وإجراء عدد من حالات القسطرة المعقدة التي لم يكن لها حل إلا بوجود هذه التقنية التي تعتمد على استخدام أدوات طبية جديدة ومتطورة تساعد على تكسير التكلسات الشريانية وفتح الشرايين المتكلسة منذ فترة طويلة.

وذكر الدكتور الجراح أن هذه هي الخطوة الأولى في مجال التعاون القائم بين مستشفى الملك المؤسس والشركة السويسرية لإجراء مثل هذا النوع من العمليات لتعم الفائدة على أكبر شريحة من المواطنين، مضيفاً أن هذه التقنية الجديدة أجريت لعدد من المرضى وتكللت معظمها بالنجاح.

وكان مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو قد بحث إمكانية مد جسور التعاون في مجال البحوث العلمية، وإنشاء البرامج المشتركة لاختصاصي القلب والحصول على برامج تأهيل وتدريب للكوادر الطبية والفنية منها.

وعلى صعيد آخر ذكر الدكتور الغزو أن ازديادا ملحوظا قد طرأ على إجراءات القسطرة القلبية والتدخل الجراحي للقلب في الآونة الأخيرة، مضيفاً أن مركز الأميرة منى الحسين للقلب والذي يعد من مراكز التميز في المستشفى ومركزاً متقدماً ومتكاملاً يضم أطباء استشاريين وأخصائيين في أمراض القلب وجراحته، يساندهم طاقم تمريضي وفني متميز ذوو خبره في هذا المجال.

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