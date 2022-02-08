مستشفى الملك المؤسس يخصص أسرة إضافية لمرضى كورونا

أعلن مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، عن تخصيص أسرة عناية حثيثة وأسرة عزل إضافية لمصابي فيروس كورونا في المستشفى بمجموع 118 سريرا.

وقال مدير عام مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد الغزو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة جاءت بسبب الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا، والتزاما من المستشفى بتقديم الخدمات الصحية المثلى للمرضى منذ بدء الجائحة.

واوضح الدكتور الغزو أن الأسرة الإضافية توزعت على 31 سريرا للعناية الحثيثة و87 سريرا للعزل.

واشار إلى أن أقسام المستشفى والعيادات الخارجية تعمل بصورتها اعتيادية.