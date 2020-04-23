مستشفى الملك المؤسس يستقبل 3077 وصفة علاجية إلكترونيا

الرمثا – قال مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، إن المستشفى استقبل 3077 وصفة علاجية عن طريق الأون لاين، عبر تعبئة نموذج إلكتروني.

وبين الغزو، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أنه تم تسليم 935 وصفة علاجية، إما عن طريق إيصالها بالتعاون مع نقابة الأطباء الأردنيين “مبادرة وطن” في محافظات إربد وجرش وعجلون والمفرق وعمان أو قدوم المرضى للمستشفى لاستلامها.

واضاف أن بقية الوصفات التي لم تصرف ما زالت تدقق من قبل المستشفى لوجود نقص في بيانات المريض عند تعبئة النموذج أو عدم امتلاك تأمين صحي، مبينا أن المستشفى سيقوم بمخاطبة المرضى والاتصال بهم لاستكمال هذا الإجراء الإداري.

والنموذج المعتمد من قبل إدارة المستشفى لصرف العلاجات موجود على الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDUtP9sqz26bmSNJqtUtNlWFwzQHIrZW7ecL-jf44e9kMz2A/viewform?usp=pp_url .

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