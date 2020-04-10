مستشفى الملك المؤسس ينفي وفاة موظف بكورونا

الرمثا – نفى نائب مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور باسل عبيدات، وفاة موظف من قسم التغذية بالمستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا، واكد أن تقرير الطبيب الشرعي اثبت وفاته جراء اصابته بنوبة قلبية حادة.

وبحسب الدكتور عبيدات، فإنه تم أخذ عينة من المتوفى لفحصها مخبريا، وجاءت نتيجتها سلبية وخلوها من فيروس كورونا.(بترا)